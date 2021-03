(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar (Adnkronos) - "Penso che nel partito dovrebbe tirare un'altra aria. Il nostro problema è quello di fare uncon il. Mentre sosteniamo con grande lealtà il governo Draghi, senza fare ogni giorno propaganda elettorale come fa Salvini ma anzi con proposte concrete, bisogna che il Pd tutto insieme ridefinisca il suo profilo e la sua rigenerazione". Lo dice Walteral 'Dubbio'. "Non c'è bisogno di votifici, o dell'ennesimo attacco alla leadership", spiega il tesotiere del dem che poi specifica: "La missione di oggi del Pd: meno diatribe interne e discussioni autoreferenziali e più apertura vera, generosa, genuina versoi cittadini". Per, inoltre, "laè un concetto chiave, lo ha citato anchein ...

TV7Benevento : Pd: Verini, 'Congresso con il Paese, con Zingaretti vocazione maggioritaria'... -

... non facciamo un governo con la Lega', riassume il tesoriere dem Walter Verini, ribadendo con ... La consistente componente non ostile a Renzi chiede un cambio di rotta e al timone, reclama il congresso. Condividi questo articolo:Roma, 4 mar (Adnkronos) – "Penso che nel partito dovrebbe tirare un'altra aria. Il nostro problema è quello di fare un congresso con il Paese. Mentre sosteniamo con grande le ...di Daniele BoviIl nome del nuovo segretario regionale del Partito democratico potrebbe essere ufficializzato il 25 aprile - giorno in cui l'Italia festeggia la Liberazione - a oltre due anni dallo sco ...