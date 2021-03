Pd | Cacciari | “Crisi ha dimostrato che non sa che pesci prendere”

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) – “Lahache il Partito democratico non sa che”. Così all’Adnkronos Massimo, che aggiunge: non è questione di “quando”, ma di “come” si farà il congresso. “Non è tanto il problema del giorno, ma di ciò che si vorrà proporre e mi sembra che al momento il Pd non abbia le idee chiare”, sottolinea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"La crisi ha dimostrato che il Partito democratico non sa che pesci prendere". Così all'Adnkronos Massimo Cacciari, che aggiunge: non è questione di "quando", ma di "come" si farà il congresso. "Non è tanto il problema del giorno, ma di ciò che si vorrà proporre e mi sembra che al momento il Pd non abbia le idee chiare", sottolinea.