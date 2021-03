Parla il dog sitter di Lady Gaga sopravvissuto al rapimento dei cani: “Il sangue scorreva, un angelo si è steso accanto a me” (Di giovedì 4 marzo 2021) Asia, l’angelo canino che mi ha aiutato a non morire. Il dog sitter di Lady Gaga, Ryan Fisher, torna sul fatto di cronaca del rapimento di due dei tre bulldog francesi della popstar. E lo fa dal letto d’ospedale. Intubato, ma fuori pericolo, Fisher è stata colpito da un colpo di pistola mentre portava a passeggio Koji, Gustav e Asia in una strada vicino al Sunset Boulevard di Los Angeles. Per terra, in una pozza di sangue, dopo che i malviventi gli avevano strappato di mano Koji e Gustav, ecco che all’uomo agonizzante si avvicina Asia, la bulldoghina scampata all’atto criminale. “Mentre l’auto si allontanava e il sangue scorreva dalla mia ferita d’arma da fuoco, un angelo si è steso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Asia, l’no che mi ha aiutato a non morire. Il dogdi, Ryan Fisher, torna sul fatto di cronaca deldi due dei tre bulldog francesi della popstar. E lo fa dal letto d’ospedale. Intubato, ma fuori pericolo, Fisher è stata colpito da un colpo di pistola mentre portava a passeggio Koji, Gustav e Asia in una strada vicino al Sunset Boulevard di Los Angeles. Per terra, in una pozza di, dopo che i malviventi gli avevano strappato di mano Koji e Gustav, ecco che all’uomo agonizzante si avvicina Asia, la bulldoghina scampata all’atto criminale. “Mentre l’auto si allontanava e ildalla mia ferita d’arma da fuoco, unsi è...

