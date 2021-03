Paolo Bonolis infuriato con Sonia | cosa è successo?

(Di giovedì 4 marzo 2021) Su Instagram il conduttore di “Avanti un altro!”,, sta pubblicando alcune letture fatte da lui e tratte dal suo libro autobiografico “Perché parlavo da solo”. In un recente videoha parlato ai followers del rapporto tra animali domestici e castrazione. In passato il tema ha creato qualche problema anche tra lui e la moglieBruganelli, come racconta il presentatore con ironia.tornerà Articolo completo: dal blog SoloDonna

targaaryenbitch : RT @httpbenzoash: Lunedì inizia avanti un altro, Paolo Bonolis aspetto solo te - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Paolo Bonolis torna con 'Avanti un altro!': il preserale cult festeggia i suoi primi 10 anni #avantiunaltro https://t… - patvoclo : @sweetvIwt MA AIUTO SE TI MANDAVO LA PIC DI PAOLO BONOLIS PENSAVI FOSSI LUI??? HAHHAAHAH - sigvoftimes : @eggplanties ma come..il programma televisivo con paolo bonolis - Matte0214 : RT @MediasetTgcom24: Paolo Bonolis torna con 'Avanti un altro!': il preserale cult festeggia i suoi primi 10 anni #avantiunaltro https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

diventa attore per 'Tom & Jerry'. Il conduttore appare nell'ultimo cartone della Warner Bros, e non è solo: con lui c'è anche Luca Laurenti Da presentatore ad attore : è quello che è ...Mentre qualche anno più tardi si sposta in Rai, dove prende le parti di 'spintarella', nel programma Beato tra le donne, guidato dal conduttore. Nel 2004 Angela Melillo partecipa al ...Dall'8 marzo torna su Canale 5 il popolare show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis "Avanti un altro": è una sfida diretta a Flavio Insinna ...Da lunedì 8 marzo, alle ore 18:45, su Canale 5, prende il via "Avanti un altro!", che festeggia i suoi primi 10 anni. Paolo Bonolis, storico mattatore del programma, torna alla guida del preserale più ...