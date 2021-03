Ophra intervista Meghan e Harry | il matrimonio | i sogni | la Royal Family

(Di giovedì 4 marzo 2021) Sky Italia ha annunciato oggi che lo speciale CBS presents Oprah withand, in cui Oprah Winfrey ospiterà il Principe, Duca e Duchessa di Sussex, per una chiacchierata intima, verrà trasmesso martedì 9 marzo, alle ore 21.30, su TV8. La Winfrey parlerà con, la duchessa di Sussex, in un’ad ampio spettro che verterà su diversi argomenti. Dal suo ingresso nella famiglia reale, al, la maternità, il suo impegno filantropico e di come abbia gestito la sua vita sotto un’intensa pressione pubblica. In un secondo momento, si unirà a loro anche il Principee si parlerà del loro trasferimento negli Stati Uniti. Ma anche delle speranze e deiper il futuro della loro famiglia ...

Oprah Winfrey intervisterà i duchi di Sussex nell'ambito del suo "Cbs Presents" : una ... Dove vedere l'intervista di Oprah Winfrey ad Harry e Meghan Lo speciale, prodotto da Harpo Productions, ...Il 7 marzo andrà poi in onda la lunga intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey dove sicuramente si rivelerà qualche dettaglio in più sull'accaduto. Tra l'altro si vocifera che la ...Da "Ansa" Sky Italia ha annunciato che lo speciale Cbs Presents Oprah with Meghan and Harry, in cui Oprah Winfrey ospiterà il Principe Harry e Meghan, ...