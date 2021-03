"Nemmeno Salvini". La foto con la pizza fa delirare Parenzo? Rinaldi lo umilia: sei parole per sotterrarlo (Di giovedì 4 marzo 2021) Volano i consueti stracci tra Antonio Maria Rinaldi e David Parenzo, l'europarlamentare leghista e il giornalista rosso-spinto che spesso e volentieri si scambiano fendenti e battute, in tv così come sui social. Il punto è che il buon David cova una sorta di ossessione per Rinaldi, e chi segue La Zanzara, il programma di Radio 24 di Giuseppe Cruciani, lo sa benissimo. Per Parenzo, ogni pretesto è quello buono per attaccare. O quantomeno per provarci. E l'ultimo pretesto è una foto postata da Rinaldi su Twitter nella serata di mercoledì 3 marzo: eccolo sorridente con un cartone di pizza in mano, sopra al quale fa capolino posata una bottiglia di birra. A corredo dello scatto, il leghista scrive: "Mentre attendo di partecipare su Rete 4 a Stasera Italia Speciale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Volano i consueti stracci tra Antonio Mariae David, l'europarlamentare leghista e il giornalista rosso-spinto che spesso e volentieri si scambiano fendenti e battute, in tv così come sui social. Il punto è che il buon David cova una sorta di ossessione per, e chi segue La Zanzara, il programma di Radio 24 di Giuseppe Cruciani, lo sa benissimo. Per, ogni pretesto è quello buono per attaccare. O quantomeno per provarci. E l'ultimo pretesto è unapostata dasu Twitter nella serata di mercoledì 3 marzo: eccolo sorridente con un cartone diin mano, sopra al quale fa capolino posata una bottiglia di birra. A corredo dello scatto, il leghista scrive: "Mentre attendo di partecipare su Rete 4 a Stasera Italia Speciale ...

pfmajorino : Bollettino dalla Lombardia. 3 giorni fa #Fontanadimettiti chiedeva le riaperture, con #Salvini. Ora scatta la zona… - Giusepp85356646 : A Salvini i vaccini angloamericani. Non li fa perché non si fida. Però rincorrere il vaccino russo #Sputnik che non… - CiuottoVs : @fattoquotidiano @salvini_giacomo Ma se quelli di Italia viva non sanno nemmeno cosa sia l'imbarazzo. Per Italia v… - FrancaMassi : @Tiziana99296006 @GreenhouseStone @Catia05605065 Che c'entra, nemmeno io andrei a cena con Renzi, Meloni, Salvini e… - brunasaracco : Sovranisti illiberali che citano e si appellano alla #democrazia, mentre non sanno nemmeno cosa sia. #salvini… -