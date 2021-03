Nella caserma occupata dai rom. "La legge? Lascia stare la legge" (Di giovedì 4 marzo 2021) Matteo Calì Una parte della caserma militare Perotti di Firenze è stata abbandonata ed è stata occupata da un gruppo di famiglie rom che ci vivono dentro e bruciano rifiuti tra degrado e illegalità Firenze, immerso nel verde delle colline di Coverciano, a qualche centinaio di metri dal centro tecnico che ospita la Nazionale italiana di calcio, c'è uno spazio abbandonato della caserma Militare Perotti che, ormai da anni, è stato occupato da alcune famiglie rom. L'area è del Demanio ed è stata affidata al Ministero della Difesa che a sua volta l'ha affidata al Ministero dell'Interno. Nessuno, però, se ne è mai occupato, Lasciando che l'area diventasse un vero e proprio insediamento di baracche dove vivono uomini, donne e bambini. Ci sono almeno 15 persone e la condizione igienica della zona appare ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Matteo Calì Una parte dellamilitare Perotti di Firenze è stata abbandonata ed è statada un gruppo di famiglie rom che ci vivono dentro e bruciano rifiuti tra degrado e illegalità Firenze, immerso nel verde delle colline di Coverciano, a qualche centinaio di metri dal centro tecnico che ospita la Nazionale italiana di calcio, c'è uno spazio abbandonato dellaMilitare Perotti che, ormai da anni, è stato occupato da alcune famiglie rom. L'area è del Demanio ed è stata affidata al Ministero della Difesa che a sua volta l'ha affidata al Ministero dell'Interno. Nessuno, però, se ne è mai occupato,ndo che l'area diventasse un vero e proprio insediamento di baracche dove vivono uomini, donne e bambini. Ci sono almeno 15 persone e la condizione igienica della zona appare ...

