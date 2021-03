Napoli | rapinano un bar a mani nude | beccati dalle telecamere

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante la mattinata di ieri nel comune di Giugliano due uomini hanno messo a segno una rapina da poche centinaia di euro in un bar. I rapinatori però sono stati immortalatidi sorveglianza ma avevano il volto solo semicopertomascherine chirurgiche anti covid. I rapinatori sono stati immortalatidi videosorveglianza. Erano circa le 11 quando una coppia è arrivata nei pressi del bar a bordo di una Citroen C3 con la targa oscurata, come riporta il meridiano news. Scesi dalla vettura, si sono diretti immediatamente nel locale puntando alla cassa, uno dei due si è occupato di allontanare un cliente mentre l’altro, sotto gli occhi spaventati del dipendente, ha preso le banconote dalla cassa. Non è ancora ...

