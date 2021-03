MMB | gli ospiti di Max Gazzè al Festival di Sanremo 2021

(Di giovedì 4 marzo 2021) Chi è la band MMB (Mismountainboys),Maxserata duettiChi è la MMB, i Mismountainboys, la band ospite di Maxper la terza serata deldi, quella dedicata ai duetti e alle cover? I Mismountainboys (tradotti i ragazzi del Monte Misma a Bergamo) è la band emergente che sta bruciando le tappe nel circuito Country & Western italiano proponendo in modo accattivante un repertorio musicale a stelle e strisce che spazia dalle ballate tradizionali western fino ad arrivare al country odierno toccando tutti gli stili con le relative influenze ed umori musicali provenienti dal profondo sud e dagli stati centrali rurali degli States. La proposta musicale della band, ospite di Maxnella ...

Ultime Notizie dalla rete : MMB gli

TPI

...conanni degli 883; Måneskin e Manuel Agnelli con Amandoti ; Malika Ayane con Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli; Aiello e Vegas Jones con Gianna di Rino Gaetano; Max Gazzè econ ...La co - conduzione di Vittoria Ceretti Stasera tuttiocchi saranno puntati su di lei, modella 22enne originaria di Brescia e protagonista delle passerelle fin dal 2014, anno del suo debutto con ...Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati ... la canzone cantata da Max Gazzè con MMB ...Max Gazzé, la The Magical Mystery Band e Daniele Silvestri sul palco di Sanremo 2021 nella serata delle cover, la terza sul palco dell’Ariston. Tutti insieme canteranno “Del mondo” del gruppo C.S.I. M ...