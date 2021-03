Mimose per la festa della donna: un giro d’affari da 15 milioni di euro (Di giovedì 4 marzo 2021) La festa dell’8 marzo spinge il mercato delle Mimose, con un boom di ordinativi che rappresenta una boccata di ossigeno per il settore del florovivaismo italiano dopo un 2020 difficile. I dati dell’Associazione Florovivaisti Italiani Secondo l’Associazione Florovivaisti Italiani la vendita di Mimose ha portato un +20% sul 2020, con un giro di affari che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Il giro d’affari del florovivaismo è infatti sempre più legato a celebrazioni e ricorrenze: la festa della donna e San Valentino valgono da soli il 15% del fatturato complessivo. In questi giorni che precedono la festa della donna le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Ladell’8 marzo spinge il mercato delle, con un boom di ordinativi che rappresenta una boccata di ossigeno per il settore del florovivaismo italiano dopo un 2020 difficile. I dati dell’Associazione Florovivaisti Italiani Secondo l’Associazione Florovivaisti Italiani la vendita diha portato un +20% sul 2020, con undi affari che si aggira intorno ai 15di. Ildel florovivaismo è infatti sempre più legato a celebrazioni e ricorrenze: lae San Valentino valgono da soli il 15% del fatturato complessivo. In questi giorni che precedono lale ...

