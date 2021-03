Michele Criscitiello inibito per “calci e pugni allo spogliatoio degli arbitri”, la sua versione dei fatti (Di giovedì 4 marzo 2021) E’ arrivato un durissimo provvedimento nei confronti di Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese. Il numero uno del club è stato inibito per più di un anno nel campionato di Serie D. L’accusa è quella di aver dato calci e pugni allo spogliatoio dell’arbitro e di aver rivolto espressioni ingiuriose. Le motivazioni del giudice sportivo sono gravi. “Per avere, al termine della gara rivolto ripetute espressioni offensive, ingiuriose e intimidatorie all’indirizzo del direttore di gara stazionando nell’area degli spogliatoi senza mascherina. Inoltre colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio riservato alla terna, reiterando le proteste anche ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 marzo 2021) E’ arrivato un durissimo provvedimento nei confronti di, giornalista di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese. Il numero uno del club è statoper più di un anno nel campionato di Serie D. L’accusa è quella di aver datodell’arbitro e di aver rivolto espressioni ingiuriose. Le motivazioni del giudice sportivo sono gravi. “Per avere, al termine della gara rivolto ripetute espressioni offensive, ingiuriose e intimidatorie all’indirizzo del direttore di gara stazionando nell’areaspogliatoi senza mascherina. Inoltre colpiva ripetutamente conla porta delloriservato alla terna, reiterando le proteste anche ...

CalcioWeb : Pesanti accuse nei confronti di #MicheleCriscitiello e inibizione di un anno: la sua versione dei fatti - ivanotenneriel1 : RT @MarcoDiMaro: Michele Criscitiello, il giornalista di SportItalia presidente di una squadra, squalificato fino al 30/04/2022. Strano, n… - amsicora27 : RT @DocThomas: Michele Criscitiello inibito per più di un anno in D: Calci e pugni allo spogliatoio degli arbitri. Hai capito il moralizzat… - LIRRIVERENTE3 : Squalificato per 14 mesi Michele Criscitiello «colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio»… - Ruggero1991 : RT @MarcoDiMaro: Michele Criscitiello, il giornalista di SportItalia presidente di una squadra, squalificato fino al 30/04/2022. Strano, n… -