Meghan Markle e gli “orecchini insanguinati” regalati dal principe saudita (Di giovedì 4 marzo 2021) Rivelazioni a orologeria, fatte cadere come una mannaia sull’immagine e la reputazione di Meghan Markle a pochi giorni dalla messa in onda dell’intervista a tutto campo che la duchessa di Sussex e il suo consorte Harry hanno registrato negli Usa e da cui Buckingham Palace teme ricadute d’imbarazzo inedite dai tempi dell’odissea della principessa Diana. A diffonderne i contenuti attraverso il Times sono le immancabili gole profonde della corte britannica, tempestive come non mai non solo nel rispolverare – con documenti e dettagli nuovi – accuse di presunto “bullismo” rivolte a Meghan nel 2018 dall’interno del staff reale; ma anche e soprattutto nel tirare fuori dai cassetti la vicenda di un compromettente regalo di nozze, un paio di vistosi orecchini, ricevuto a quel tempo dal sinistro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Rivelazioni a orologeria, fatte cadere come una mannaia sull’immagine e la reputazione dia pochi giorni dalla messa in onda dell’intervista a tutto campo che la duchessa di Sussex e il suo consorte Harry hanno registrato negli Usa e da cui Buckingham Palace teme ricadute d’imbarazzo inedite dai tempi dell’odissea dellassa Diana. A diffonderne i contenuti attraverso il Times sono le immancabili gole profonde della corte britannica, tempestive come non mai non solo nel rispolverare – con documenti e dettagli nuovi – accuse di presunto “bullismo” rivolte anel 2018 dall’interno del staff reale; ma anche e soprattutto nel tirare fuori dai cassetti la vicenda di un compromettente regalo di nozze, un paio di vistosi, ricevuto a quel tempo dal sinistro ...

