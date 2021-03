Marchisio candidato sindaco a Torino: la proposta del PD (Di giovedì 4 marzo 2021) Marchisio sindaco di Torino? Il PD può puntare sull’ex centrocampista della Juventus che sta valutando l’offerta Stando a quanto riferito da La Stampa potrebbe essere Claudio Marchisio il candidato del PD per le prossime elezioni comunali a Torino. Il Partito Democratico avrebbe deciso di puntare proprio sull’ex centrocampista della Juventus. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Marchisio, si legge, starebbe prendendo in considerazione l’offerta. Anche perché avrebbe «il tempo di studiare» da lui chiesto qualche giorno fa. Le amministrative di primavera salteranno infatti dopo l’estate, tra settembre e ottobre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021)di? Il PD può puntare sull’ex centrocampista della Juventus che sta valutando l’offerta Stando a quanto riferito da La Stampa potrebbe essere Claudioildel PD per le prossime elezioni comunali a. Il Partito Democratico avrebbe deciso di puntare proprio sull’ex centrocampista della Juventus. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24, si legge, starebbe prendendo in considerazione l’offerta. Anche perché avrebbe «il tempo di studiare» da lui chiesto qualche giorno fa. Le amministrative di primavera salteranno infatti dopo l’estate, tra settembre e ottobre. Leggi su Calcionews24.com

