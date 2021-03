Lombardia in arancione rafforzato da mezzanotte (Di giovedì 4 marzo 2021) Tutta la Lombardia passa in ‘arancione rafforzato’ a partire dalla mezzanotte e fino a domenica 14 marzo. Da domani, dunque, chiudono tutte le scuole a eccezione degli asili nido. Lo prevede un’Ordinanza dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. In una nota la Regione Lombardia spiega che visti l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio e le peculiarità del contesto sociale ed economico e considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alle classi di età più giovani, è sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Tutta lapassa in ‘’ a partire dallae fino a domenica 14 marzo. Da domani, dunque, chiudono tutte le scuole a eccezione degli asili nido. Lo prevede un’Ordinanza dal presidente della Regione, Attilio Fontana. In una nota la Regionespiega che visti l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio e le peculiarità del contesto sociale ed economico e considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori della, anche in relazione alle classi di età più giovani, è sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni ...

