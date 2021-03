“Le due sessioni”. Nel teatro del potere in Cina, sotto il segno di Xi (Di giovedì 4 marzo 2021) Si chiama “Le due sessioni” (in cinese li?nghuì ??) ed è l’appuntamento legislativo più importante dell’intero anno in Cina. Dopo lo slittamento – causa Covid – di quello del 2020, quest’anno si apre invece regolarmente oggi il primo dei due appuntamenti che si svolgono quasi in contemporanea nella grande Sala dell’Assemblea Nazionale del Popolo a Pechino, uno dopo l’altro. Le “Due sessioni” sono gli incontri annuali delle due assemblee incaricate di ricevere le direttive del Partito, quella del CPCPC (Comitato Nazionale della Conferenza Politica Consultativa del Popolo Cinese) e quella dell’ANP (la potentissima Assemblea Nazionale del Popolo). Insieme rappresentano il momento decisivo in cui si prendono tutte le decisioni importanti; sono i due appuntamenti fondamentali nell’agenda politica cinese e scandiscono l’attività politica ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Si chiama “Le due” (in cinese li?nghuì ??) ed è l’appuntamento legislativo più importante dell’intero anno in. Dopo lo slittamento – causa Covid – di quello del 2020, quest’anno si apre invece regolarmente oggi il primo dei due appuntamenti che si svolgono quasi in contemporanea nella grande Sala dell’Assemblea Nazionale del Popolo a Pechino, uno dopo l’altro. Le “Due” sono gli incontri annuali delle due assemblee incaricate di ricevere le direttive del Partito, quella del CPCPC (Comitato Nazionale della Conferenza Politica Consultativa del Popolo Cinese) e quella dell’ANP (la potentissima Assemblea Nazionale del Popolo). Insieme rappresentano il momento decisivo in cui si prendono tutte le decisioni importanti; sono i due appuntamenti fondamentali nell’agenda politica cinese e scandiscono l’attività politica ...

