Lazio Torino, ansia Abete: «Ho una preoccupazione» (Di giovedì 4 marzo 2021) L’ex presidente FIGC Giancarlo Abete si è detto preoccupato che vicende come Lazio Torino possano ripetersi nell’ultima parte di campionato L’ex presidente FIGC Giancarlo Abete ha parlato a Radio Marte della brutta pagina di Lazio-Torino. PROTOCOLLO – «Episodi del genere non sono edificanti ma la stagione è particolare, purtroppo qualcosa andava messa in preventivo. L’eccezionalità della situazione anche in Juventus-Napoli ha evidenziato la complessità di una realtà nella quale da un parte c’è un protocollo e dall’altra c’è un’autorità statuale e pubblica che continua a mantenere la sua priorità sull’ordinamento sportivo. Ciò che è accaduto non è edificante ma se il protocollo è rimasto fermo è normale che la federazione si sia un po’ incartata. Certamente non ne ha giovato il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) L’ex presidente FIGC Giancarlosi è detto preoccupato che vicende comepossano ripetersi nell’ultima parte di campionato L’ex presidente FIGC Giancarloha parlato a Radio Marte della brutta pagina di. PROTOCOLLO – «Episodi del genere non sono edificanti ma la stagione è particolare, purtroppo qualcosa andava messa in preventivo. L’eccezionalità della situazione anche in Juventus-Napoli ha evidenziato la complessità di una realtà nella quale da un parte c’è un protocollo e dall’altra c’è un’autorità statuale e pubblica che continua a mantenere la sua priorità sull’ordinamento sportivo. Ciò che è accaduto non è edificante ma se il protocollo è rimasto fermo è normale che la federazione si sia un po’ incartata. Certamente non ne ha giovato il ...

