L’Anticiclone africano ed il rischio il meteo di Caldo eccessivo in Primavera (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Anticiclone africano rischia di mandare il tilt la Primavera E’ vero, nel corso del fine settimana interverrà un brusco abbassamento delle temperature e le condizioni meteo climatiche cambieranno decisamente tono. Al Nord, ad esempio, potrebbe persino ripresentarsi l’Inverno. Ma sarà un cambiamento persistente o dovremo accontentarci di qualche giorno di tempo incerto? Beh, diciamo che lo spettro delL’Anticiclone africano aleggia in questo inizio di Primavera. Lo abbiamo avuto i giorni scorsi e quel che ne resta è tutt’ora su di noi, ma dopo una temporanea ritirata potrebbe rifarsi vivo. E potrebbe tornare in auge più cattivo che mai. Sapete qual è il nostro timore? Che quanto accaduto ultimamente al Vortice Polare possa condizionare negativamente l’andamento ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 4 marzo 2021)rischia di mandare il tilt laE’ vero, nel corso del fine settimana interverrà un brusco abbassamento delle temperature e le condizioniclimatiche cambieranno decisamente tono. Al Nord, ad esempio, potrebbe persino ripresentarsi l’Inverno. Ma sarà un cambiamento persistente o dovremo accontentarci di qualche giorno di tempo incerto? Beh, diciamo che lo spettro delaleggia in questo inizio di. Lo abbiamo avuto i giorni scorsi e quel che ne resta è tutt’ora su di noi, ma dopo una temporanea ritirata potrebbe rifarsi vivo. E potrebbe tornare in auge più cattivo che mai. Sapete qual è il nostro timore? Che quanto accaduto ultimamente al Vortice Polare possa condizionare negativamente l’andamento ...

