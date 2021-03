Isola dei Famosi 2021 | Ilary Blasi perde concorrenti | c’è il primo ritiro

(Di giovedì 4 marzo 2021) L’deidicolpi: c’è ilufficiale tra iper problemi personali. L’deiprima della data d’inizio. Il reality show torna in onda da lunedì 15 marzo, in prima serata su canale 5, prendendo il posto del Grande Fratello Vip 2020 che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

... 'manovra investigativa che aveva permesso di accertarne il ruolo di reggente della famiglia mafiosa di Carini, in quanto collettore delle direttive inerenti la gestionelavori pubblici e l'......di AsiaNews sulla volontà di Vilnius di rivedere i rapporti con Pechino sulla base del rispetto... Pechino considera l'una 'provincia ribelle' e si oppone a ogni rapporto diplomatico tra le ...Appuntamento sabato 13 marzo su Rai 2 alle 16.30, con “Stop and Go”, il programma dedicato alla scoperta della nuova mobilità ecocompatibile. In questa puntata Marco Mazzocchi e Laura Forgia conduttor ...L’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi perde colpi: c’è il primo ritiro ufficiale tra i concorrenti per problemi personali. Screenshot da video. L’Isola dei Famosi 2021 per ...