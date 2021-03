Il piano dell’Esercito per la distribuzione dei vaccini a domicilio

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il generale Luciano Portolano, dopo aver pianificato le missioni in Libano, Balcani, Afghanistan,Iraq e Iran, come comandante del Comitato operativo di vertice interforze è stato chiamato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini a gestire anche le forze che l’Esercito ha schierato per contrastare la pandemia. E ora dovrà coordinare anche la svolta chiesta dal governo Draghi nella campagna di vaccinazione che sarà guidata dal nuovo commissario all’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. «L’operazione Eos, naturale evoluzione dell’Operazione Igea (messa in campo con la seconda ondata, ndr), disciplina proprio ildi vaccinazione nazionale», spiega Portolano al Messaggero. «Molti dei Dtd (Drive through difesa) già in campo sono stati rimodulati per effettuare le somministrazioni del siero. E ciò viene fatto su indicazione delle Aziende sanitarie locali. ...