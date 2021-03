Il ministro Bianchi ammette la sconfitta: "La variante ci ha costretti a chiudere e continuare la Dad" (Di giovedì 4 marzo 2021) In un'intervista a La Stampa il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, l'uomo scelto dal premier Mario Draghi per 'riportare la scuola al centro dello sviluppo del Paese' ha detto: 'Il punto ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 marzo 2021) In un'intervista a La Stampa ildell'Istruzione Patrizio, l'uomo scelto dal premier Mario Draghi per 'riportare la scuola al centro dello sviluppo del Paese' ha detto: 'Il punto ...

carlaruocco1 : Pur di deprivare i giovani del loro futuro, togliendo loro il diritto all'istruzione, ci si inventa l' 'arancione s… - PoliticaNewsNow : Scuola, il ministro Bianchi: 'La scuola è presenza, ma le condizioni sono difficilissime' - TgrRai : #Scuola, il ministro #Bianchi: 'Al via percorsi individuali per ciascuno studente per recuperare le ore perse, al p… - Tonymomi1 : RT @ADeborahF: Il ministro della istruzione Bianchi propone la DAD pure dopo il #Covid ?????? Ma Salvini ora griderà allo scandalo? Parlerà di… - infoitinterno : Francesca Puglisi capo della segretaria tecnica del ministro Patrizio Bianchi -