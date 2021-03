Il miglior pararigori d’Europa? Ha 42 anni e gioca in Serie C

(Di giovedì 4 marzo 2021) Prendersi la scena a 42ndo inC, non è cosa comune. Ma Paolo Ginestra, numero uno della Fermana, c’è riuscito diventando ilpara rigori di tutta Europa, considerando le leghe dei cinque campionati principali del Vecchio Continente. Si è messo dietro nomi più quotati come quello di Rui Silva, portiere del Granada, o Alisson del Liverpool. Sono infatti ben sei, di cui due nella sfida contro il Carpi, su 10 i rigori parati dal portiere gialloblù che solo una stagione fa era finito inD. Questa la lista completa: 1) PAOLO GINESTRA (Fermana,C): 6 rigori parati su 10 2) IAN LAWLOR (Oldham Athletic, League Two): 5 rigori parati su 7 3) RUI SILVA (Granada, Liga): 4 rigori parati su 5 4) ALISSON (Liverpool, Premier League): 4 rigori parati su 8 4) SEMUEL ...

