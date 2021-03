Il commovente monologo di Antonella Ferrari: “Camminerò anche quando sarà buio” (Di giovedì 4 marzo 2021) Sostenendosi a un bastone, l’attrice affetta da sclerosi multipla ha ringraziato Amadeus: “Fin da piccola sognavo di essere qui. E poi è ossigeno puro per me che da un anno sono ferma senza lavorare”. Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 4 marzo 2021) Sostenendosi a un bastone, l’attrice affetta da sclerosi multipla ha ringraziato Amadeus: “Fin da piccola sognavo di essere qui. E poi è ossigeno puro per me che da un anno sono ferma senza lavorare”.

