Il business del gioco online. L’ultima scommessa delle mafie. Blitz della Dda a Catania. Coinvolto pure il nipote del boss Messina Denaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Il gioco illecito, compreso quello online, è una delle grandi fonti di business per le mafie. Utile a garantite introiti milionari. Scoperta una piattaforma non autorizzata ad operare in Italia e di proprietà maltese, la Raisebet24.com, che raccoglieva scommesse sportive da banco in tutto il Paese attraverso una rete di agenzie, la Dda di Catania ha indagato 336 persone e fatto scattare ieri un Blitz per compiere 14 arresti. LA PIOVRA. Secondo gli inquirenti, a gestire l’affare era il clan Santapaola-Ercolano, che avrebbe raccolto scommesse per 32 milioni di euro e permesso a un società maltese di evadere imposte sui redditi per oltre 30 milioni di euro. L’inchiesta, denominata “Doppio gioco” e portata avanti dalla Guardia di finanza del comando ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilillecito, compreso quello, è unagrandi fonti diper le. Utile a garantite introiti milionari. Scoperta una piattaforma non autorizzata ad operare in Italia e di proprietà maltese, la Raisebet24.com, che raccoglieva scommesse sportive da banco in tutto il Paese attraverso una rete di agenzie, la Dda diha indagato 336 persone e fatto scattare ieri unper compiere 14 arresti. LA PIOVRA. Secondo gli inquirenti, a gestire l’affare era il clan Santapaola-Ercolano, che avrebbe raccolto scommesse per 32 milioni di euro e permesso a un società maltese di evadere imposte sui redditi per oltre 30 milioni di euro. L’inchiesta, denominata “Doppio” e portata avanti dalla Guardia di finanza del comando ...

