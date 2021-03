Giulia Salemi, che sorpresa per Pierpaolo Pretelli: è successo dopo la finale del GF Vip (Di giovedì 4 marzo 2021) Giulia Salemi, che sorpresa per Pierpaolo Pretelli: le immagini fanno impazzire i fan della coppia nata al GF Vip. IL GF Vip 5 si è concluso qualche giorno fa, ma i protagonisti di questa lunghissima edizione sono ancora nell’occhio del ciclone. I fan, che hanno seguito le avventure dei vipponi per ben sei mesi, continuano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 4 marzo 2021), cheper: le immagini fanno impazzire i fan della coppia nata al GF Vip. IL GF Vip 5 si è concluso qualche giorno fa, ma i protagonisti di questa lunghissima edizione sono ancora nell’occhio del ciclone. I fan, che hanno seguito le avventure dei vipponi per ben sei mesi, continuano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

scioccobasita : RT @wtfmiIkovich: dopo mezzo secolo credo che sia arrivata l'ora di sostituire i due opinionisti del Grande Fratello con Giulia Salemi e Da… - iovipercepisco : RT @auroraaaaa24: #unica come l'unica volta che in puntata non hanno fatto vedere i tweet, perché i tweet con più like erano tutti con la b… - iovipercepisco : RT @gloriasbot: oggi abbiamo capito che una scopata con giulia salemi è meglio di una chirurgia plastica #prelemi - dontfeeIsogood : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - FinallyRoberta : TWEET DI APPREZZAMENTO PER GIULIA SALEMI CHE È DI UNA BELLEZZA ASSURDA ANCHE NELLE FOTO A CAZ.. #PRELEMI -