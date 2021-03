Fondi Lega, il commercialista Scillieri in tribunale a Milano per un altro processo: “Un po’ di umanità, per favore” (Di giovedì 4 marzo 2021) “Un po’ di umanità, sono qua per altre cose, ho un avvocato, parlate con lui”. Non ha detto altro Michele Scillieri, uno dei commercialisti della Lega arrestati nell’inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission, prima di entrare in tribunale a Milano per partecipare come consulente-testimone a un processo per bancarotta. Solo pochi giorni fa il professionista ha patteggiato 3 anni e 4 mesi e un risarcimento da 83mila euro per il caso Lfc, ma su questo non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ancora ai domiciliari, è stato convocato in udienza davanti alla seconda penale (presidente del collegio Nicola Clivio), nella quale dovrà testimoniare perché è stato curatore fallimentare dopo la bancarotta di una società (in aula il pm Francesca Crupi a rappresentare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) “Un po’ di, sono qua per altre cose, ho un avvocato, parlate con lui”. Non ha dettoMichele, uno dei commercialisti dellaarrestati nell’inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission, prima di entrare inper partecipare come consulente-testimone a unper bancarotta. Solo pochi giorni fa il professionista ha patteggiato 3 anni e 4 mesi e un risarcimento da 83mila euro per il caso Lfc, ma su questo non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ancora ai domiciliari, è stato convocato in udienza davanti alla seconda penale (presidente del collegio Nicola Clivio), nella quale dovrà testimoniare perché è stato curatore fallimentare dopo la bancarotta di una società (in aula il pm Francesca Crupi a rappresentare ...

