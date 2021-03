Fissate le date per esami di maturità e terza media | solo l' orale in presenza

(Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato le ordinanze suglidi Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione e sulle modalità di nomina e costituzione delle Commissioni. Le ordinanze definiscono glidi giugno, spiega una nota, tenendo conto dell'emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese. Sia per il primo che per il secondo ciclo, l'esame avrà una prova, in, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato alle studentesse e agli studenti dal Consiglio di classe nei mesi che precedono l'esame stesso, affinché possano curarne attentamente gli sviluppi, affiancati da un loro insegnante. Nella scuola secondaria di secondo grado l'elaborato riguarderà le discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi. Le ...

Di seguito le date che riguardano i corsi attivati per l' a.a. 2021 - 22 all'Università di Parma: Medicina Veterinaria - mercoledì 1° settembre 2021 Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi ...
Pubblicata l'ordinanza firmata dal ministro Patrizio Bianchi che definiscono gli esami di giugno tenendo conto dell'emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese ...