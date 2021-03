Finale Masterchef | cosa fanno oggi i vincitori delle scorse edizioni

(Di giovedì 4 marzo 2021) Questa sera la grandediItalia. La decima edizione del cooking show più famoso giunge al termine: chi vincerà tra Irene, Monir, Aquila e Antonio? La grande serata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Antonio, Aquila, Irene e Monir: sono loro gli aspiranti chef protagonisti della super sfida finale di MasterChef Italia (LO SPECIALE), stasera, giovedì 4 marzo, alle 21.15 su Sky e NOW TV. Tra loro, solo uno conquisterà i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il momento tanto atteso è finalmente giunto, il gran finale di MasterChef è (quasi) servito. Giovedì 4 marzo alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre canale 455) scoprir...