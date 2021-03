Festa della Donna 2021, ristorante Numa al Circo a Roma (Di giovedì 4 marzo 2021) Per la Festa della Donna 2021 il ristorante Numa al Circo avrà come sempre il menù alla carta e in aggiunta un dolce special: una mimosa rivisitata con mousse al mascarpone e fragoline di bosco. NUOVA APERTURA A Roma: Numa AL Circo È partita la ‘giostra gastronomica’ dello chef Davide Cianettia pochi passi dal Circo Massimo. Numa al Circo è una nuova avventura ristorativa dall’impronta internazionale, ideata per accogliere il cliente in ogni momento della giornata, con una proposta vivace e di qualità che spazia dalla salumeria alla pizzeria, dal cocktail bar alla cucina fino alla dispensa delle torte. Ha alzato il sipario il nuovo locale ... Leggi su funweek (Di giovedì 4 marzo 2021) Per lailalavrà come sempre il menù alla carta e in aggiunta un dolce special: una mimosa rivisitata con mousse al mascarpone e fragoline di bosco. NUOVA APERTURA AALÈ partita la ‘giostra gastronomica’ dello chef Davide Cianettia pochi passi dalMassimo.alè una nuova avventura ristorativa dall’impronta internazionale, ideata per accogliere il cliente in ogni momentogiornata, con una proposta vivace e di qualità che spazia dalla salumeria alla pizzeria, dal cocktail bar alla cucina fino alla dispensa delle torte. Ha alzato il sipario il nuovo locale ...

LuigiBrugnaro : Verso #Venezia1600 ? Durante la #Serenissima il #Capodanno si celebrava il #1marzo ?? Per la festa del “bati marso… - AzzurreFIGC : ?? ???????????????????? con alcune immagini della magnifica festa di ieri ?? #ItaliaIsraele #WEURO2022 #Nazionale ???? #Azzurre… - AzzurreFIGC : #Nazionale ???? ?? Rivedi le 1?2? reti di #ItaliaIsraele e la festa delle #Azzurre riprese dal punto di vista esclusi… - curioso_molto : RT @RadioSavana: Festa clandestina. Lamorgese assegna porto sicuro in Italia ai trafficanti tedeschi della Sea Watch, un affronto verso 4,8… - rainonmeuh : RT @notsomici: Quindi fra qualche giorno è la festa della donna... Chissà cosa pubblicheranno quelle ragazze che ieri me ne hanno dette di… -