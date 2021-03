Enel X, accordo per potenziare la mobilità elettrica di Novartis (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Enel X, la business line di Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi, e Novartis hanno stretto una partnership per promuovere la diffusione della mobilità elettrica all’interno della società farmaceutica. All’interno dell’accordo rientrano elettrificazione della flotta aziendale, soluzioni integrate per la ricarica dei veicoli elettrici e una piattaforma di monitoraggio dei caricatori installati. “Metteremo a disposizione del partner le nostre soluzioni avanzate di mobilità elettrica che serviranno per elettrificare le nuove sedi e la flotta di veicoli ibridi e full electric dell’azienda”, ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia. “Con l’elettrificazione del nostro parco auto contribuiremo in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) –X, la business line didedicata allo sviluppo di prodotti innovativi, ehanno stretto una partnership per promuovere la diffusione dellaall’interno della società farmaceutica. All’interno dell’rientrano elettrificazione della flotta aziendale, soluzioni integrate per la ricarica dei veicoli elettrici e una piattaforma di monitoraggio dei caricatori installati. “Metteremo a disposizione del partner le nostre soluzioni avanzate diche serviranno per elettrificare le nuove sedi e la flotta di veicoli ibridi e full electric dell’azienda”, ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile diX Italia. “Con l’elettrificazione del nostro parco auto contribuiremo in ...

