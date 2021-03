Elodie, quella fiducia inaspettata che le ha fatto spiccare il volo (Di giovedì 4 marzo 2021) Elodie si racconta sul palco di Sanremo 2021, svelando un passato che pochi conoscono in un monologo toccante. La cantante è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della seconda serata del Festival, portando all’Ariston la sua energia, fra esibizioni e look strepitosi. La vera sorpresa però è stato un monologo, intenso e bellissimo, in cui Elodie ha parlato del suo passato di ragazza cresciuta nella periferia di Roma, in un quartiere difficile. “Sono Elodie e per parlare davanti a voi questa sera ho dovuto abbattere un muro – ha confessato la co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2021 -. Quando Amadeus mi ha chiesto mi sarebbe piaciuto raccontare qualcosa di me mi sono spaventata. Parlare in pubblico non mi mette a mio agio, ma tutte le volte che sono riuscita ad abbattere un muro sono successe delle cose belle nella mia ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 marzo 2021)si racconta sul palco di Sanremo 2021, svelando un passato che pochi conoscono in un monologo toccante. La cantante è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della seconda serata del Festival, portando all’Ariston la sua energia, fra esibizioni e look strepitosi. La vera sorpresa però è stato un monologo, intenso e bellissimo, in cuiha parlato del suo passato di ragazza cresciuta nella periferia di Roma, in un quartiere difficile. “Sonoe per parlare davanti a voi questa sera ho dovuto abbattere un muro – ha confessato la co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2021 -. Quando Amadeus mi ha chiesto mi sarebbe piaciuto raccontare qualcosa di me mi sono spaventata. Parlare in pubblico non mi mette a mio agio, ma tutte le volte che sono riuscita ad abbattere un muro sono successe delle cose belle nella mia ...

