Daydreamer Anticipazioni 5 marzo 2021: Emre commesso per un giorno (Di giovedì 4 marzo 2021) Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 5 marzo 2021, in onda su Canale5. Nihat e Mevkibe propongono a Emre di lavorare nel negozio di famiglia, ma Leyla teme che la situazione potrebbe degenerare rapidamente. Leggi su comingsoon (Di giovedì 4 marzo 2021) Scopriamo ledella Puntata didel 5, in onda su Canale5. Nihat e Mevkibe propongono adi lavorare nel negozio di famiglia, ma Leyla teme che la situazione potrebbe degenerare rapidamente.

POPCORNTVit : 'Daydreamer - Le Ali del Sogno', anticipazioni 5 marzo: il capanno a fuoco, Can in pericolo di vita - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 4 marzo: Can e Sanem passano la notte insieme - infoitcultura : DayDreamer anticipazioni, trame 4 e 5 marzo: Sanem non si fida di Can - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni puntata di giovedì 4 marzo 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 4 marzo 2021 -