**Covid: Regione Toscana, 'nessuna nuova decisione su chiusure scuole'** (Di giovedì 4 marzo 2021) Firenze, 4 mar. - (Adnkronos) - nessuna nuova decisione è stata presa in relazione a provvedimenti di chiusura delle scuole toscane. In ogni caso ogni decisione, come già annunciato dal presidente della Regione Eugenio Giani, sarà presa solo dopo l'esame dei dati e le relativi valutazioni in sede di Ceps, il Comitato per l'emergenza e la prevenzione scolastica che si insedierà domani pomeriggio. Questo quanto precisa la Giunta regionale in relazione alle ventilate chiusure su base esclusivamente comunale. Il Dpcm, all'articolo 21, comma 2, prevede che la misura possa essere adottata dai presidenti delle Regioni “in tutte le aree, regionali o provinciali, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi o 100.000 abitanti oppure in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Firenze, 4 mar. - (Adnkronos) -è stata presa in relazione a provvedimenti di chiusura delletoscane. In ogni caso ogni, come già annunciato dal presidente dellaEugenio Giani, sarà presa solo dopo l'esame dei dati e le relativi valutazioni in sede di Ceps, il Comitato per l'emergenza e la prevenzione scolastica che si insedierà domani pomeriggio. Questo quanto precisa la Giunta regionale in relazione alle ventilatesu base esclusivamente comunale. Il Dpcm, all'articolo 21, comma 2, prevede che la misura possa essere adottata dai presidenti delle Regioni “in tutte le aree, regionali o provinciali, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi o 100.000 abitanti oppure in ...

