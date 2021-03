Covid, nuova ordinanza del presidente Marsilio, in zona rossa, Silvi, Pineto e Roseto (Di giovedì 4 marzo 2021) L'Aquila - Una nuova ordinanza firmata ieri dal presidente della regione Abruzzo,Marco Marsilio, pone da oggi 4 marzo, i Comuni di Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi in zona rossa. La misura restrittiva per ora non ha scadenza e resterà in vigore fino ha quando i dati sanitari usciranno dall'emergenza. Con questa nova ordinanza diventano 26 i comuni abruzzesi dove è stata istituita la zona rossa, oltre a Silvi, Pineto e Roseto, si trovano in zona di massima restrizione da diversi giorni anche Caramanico, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Picciano, Scafa, San ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 4 marzo 2021) L'Aquila - Unafirmata ieri daldella regione Abruzzo,Marco, pone da oggi 4 marzo, i Comuni didegli Abruzzi in. La misura restrittiva per ora non ha scadenza e resterà in vigore fino ha quando i dati sanitari usciranno dall'emergenza. Con questa novadiventano 26 i comuni abruzzesi dove è stata istituita la, oltre a, si trovano indi massima restrizione da diversi giorni anche Caramanico, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Picciano, Scafa, San ...

