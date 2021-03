Covid: Lombardia zona arancione rafforzata da mezzanotte (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuove restrizioni a livello regionale. A partire da mezzanotte di oggi fino al 14 marzo tutta la Lombardia sarà classificata come zona arancione rinforzato (tutti gli istituti scolastici eccetto i ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuove restrizioni a livello regionale. A partire dadi oggi fino al 14 marzo tutta lasarà classificata comerinforzato (tutti gli istituti scolastici eccetto i ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, ipotesi zona rossa da lunedì 8 marzo - MediasetTgcom24 : Bertolaso: 'Andamento in Lombardia estremamente preoccupante' - Corriere : Bertolaso: «Tutta Italia a lunghi passi verso la zona rossa» - DarPicc : RT @RegLombardia: #LNews, #COVID #Lombardia tutta in #arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo visti andamento situazione epid… - _Introducing_me : RT @RegLombardia: #LNews, #COVID #Lombardia tutta in #arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo visti andamento situazione epid… -