Covid: Bernini, 'bene stop esportazioni vaccini in Australia' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Il blocco dell'export in Australia di 250mila dosi del vaccino Astrazeneca è una scelta legittima e opportuna del governo italiano, perfettamente in linea col nuovo regolamento comunitario. Del resto era stato proprio il premier Draghi, nell'ultimo vertice europeo, a chiedere controlli più severi sull'esportazione dei vaccini". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Di fronte ai forti ritardi nelle consegne e ai contratti non rispettati, oltre che alla rapida diffusione dei contagi a causa delle varianti Covid, compito prioritario di ogni governo -aggiunge l'esponente azzurra- è la tutela dell'interesse nazionale, e Draghi lo ha fatto con decisione e autorevolezza”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Il blocco dell'export indi 250mila dosi del vaccino Astrazeneca è una scelta legittima e opportuna del governo italiano, perfettamente in linea col nuovo regolamento comunitario. Del resto era stato proprio il premier Draghi, nell'ultimo vertice europeo, a chiedere controlli più severi sull'esportazione dei". Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Di fronte ai forti ritardi nelle consegne e ai contratti non rispettati, oltre che alla rapida diffusione dei contagi a causa delle varianti, compito prioritario di ogni governo -aggiunge l'esponente azzurra- è la tutela dell'interesse nazionale, e Draghi lo ha fatto con decisione e autorevolezza”.

