Corsi online per spingere le ragazze verso le materie STEM: MediaWorld sostiene il progetto GirlsTech (Di giovedì 4 marzo 2021) Per la Giornata mondiale della donna, MediaWorld ha annunciato il sostegno al progetto GirlsTech: quattro mesi di Corsi su programmazione, sviluppo e grafica rivolte alle ragazze fra i 7 e i 18 anni.... Leggi su dday (Di giovedì 4 marzo 2021) Per la Giornata mondiale della donna,ha annunciato il sostegno al: quattro mesi disu programmazione, sviluppo e grafica rivolte allefra i 7 e i 18 anni....

Digital_Day : Fra i temi trattati dal progetto ci sono: il coding con Scratch e Python, la progettazione delle applicazioni e dei… - ConsLomb : Al via corsi gratuiti media education @CorecomLombard. Coinvolte più di 50 #scuole e oltre duemila #studenti. Focus… - LaStampaTech : 4 mesi di corsi online per 270 ore di formazione gratuita rivolta a donne dai 7 ai 18 anni, per sviluppare i talent… - attanasioale : RT @LegambienteLab: ?? La tutela del #suolo ??, tornano i corsi di #formazione per i #professionisti dell'area tecnica con il progetto europe… - SIMPNET_Italy : RT @CentroSIMMeyer: Registrando i video per i nostri corsi online per facilitatori in #simulazione. Attrici e attore si preparano leggendo… -