Corona virus: città metropolitana di Bari e provincia di Foggia, incrementi di casi superiori al 44 per cento Rapporto Gimbe, periodo 28 febbraio-2 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Un incremento dei nuovi casi Covid del 44 per cento nelle provincie di Bari e Foggia nel periodo 28 febbraio-2 marzo con una incidenza per 100mila abitanti, rispettivamente, di 259,39 e 160,82. Mentre il dato regionale è del 30 per cento. È quanto emerge dal report settimanale della Fondazione Gimbe, dal quale non giungono segnali incoraggianti sull'evoluzione della pandemia in Puglia dopo un periodo di relativa tregua. Nella terra degli ulivi torna ad aumentare dopo diverse settimane anche il numero degli attualmente positivi al Coronavirus per 100mila abitanti: sono 838. Mentre la pressione sulle strutture sanitarie per il momento fortunatamente non sale.

