Come Claudio Nanni ha "usato" sua figlia per far uccidere Ilenia Fabbri (Di giovedì 4 marzo 2021) Innocente fino al terzo grado di giudizio ma colpevole, senza ombra di dubbio per gli inquirenti. Claudio Nanni avrebbe commissionato il delitto di Ilenia Fabbri perchè non sopportava l'idea che la donna avrebbe potuto avere dei soldi dopo il processo. Avrebbe pagato quattro mila euro per "rimborsare" il killer che senza pietà avrebbe ucciso Ilenia Fabbri il 6 febbraio 2021 nella sua casa di Faenza. Non solo. Avrebbe in qualche modo "usato" anche sua figlia Arianna, la stessa che dopo l'omicidio di sua madre è andata a vivere con lui, la ragazza che se la prendeva con i giornalisti che scrivevano di un possibile coinvolgimento di suo padre nell'omicidio di Ilena. "Non mi farebbe mai questo" diceva Arianna convinta dell'amore di un padre che avrebbe ...

