Cassa integrazione a 3,7 milioni di lavoratori. Secondo l'Inps al 28 febbraio scorso risulta pagato il 99,4 per cento dei trattamenti richiesti (Di giovedì 4 marzo 2021) La Cassa integrazione Covid, pensata per aiutare i più deboli, è un successo eclatante. A promuoverla è il deputato grillino Massimo Misiti Secondo cui "in totale, l'Inps ha gestito, per quanto riguarda la Cassa integrazione Covid, quasi 30 milioni di prestazioni dirette e indirette. In particolare possiamo contare ben 3,7 milioni di lavoratori che hanno ricevuto pagamenti diretti". Si tratta di dati, forniti dall'Istituto, "assolutamente più che ottimali e che denotano un lavoro importante da parte di tutto il personale impiegato e del presidente, Pasquale Tridico (nella foto), che sta amministrando l'ente in questo periodo così complesso in termini di mole di lavoro e particolarità". Una misura che, spesso, è finita al centro delle ...

