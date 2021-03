Can Yaman, altro brutto incidente sul set | Foto preoccupa i fan (Di giovedì 4 marzo 2021) Can Yaman, durante le riprese della serie Tv ‘Sandokan’, ha avuto un brutto incidente sul set. L’attore turco si sta allenando molto intensamente per interpretare il ruolo e proprio per questo qualcosa pare essere andato storto. Nelle ultime ore ha postato una Instagram Story che ha fatto preoccupare i fan. Can Yaman-Political24Can Yaman è diventato un vero e proprio idolo delle folle. Oltre ad essere molto affascinante è anche un bravissimo attore che dopo avere spopolato nel suo paese d’origine è approdato poi in Italia con la serie televisiva turca, ‘DayDreamer-Le ali del sogno‘. L’attore turco nasce il 5 novembre 1989 a Istanbul, comincia la sua carriera scolastica in un istituto privato italiano e decide di intraprendere gli studi di Giurisprudenza. Si trasferisce così in America ... Leggi su political24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Can, durante le riprese della serie Tv ‘Sandokan’, ha avuto unsul set. L’attore turco si sta allenando molto intensamente per interpretare il ruolo e proprio per questo qualcosa pare essere andato storto. Nelle ultime ore ha postato una Instagram Story che ha fattore i fan. Can-Political24Canè diventato un vero e proprio idolo delle folle. Oltre ad essere molto affascinante è anche un bravissimo attore che dopo avere spopolato nel suo paese d’origine è approdato poi in Italia con la serie televisiva turca, ‘DayDreamer-Le ali del sogno‘. L’attore turco nasce il 5 novembre 1989 a Istanbul, comincia la sua carriera scolastica in un istituto privato italiano e decide di intraprendere gli studi di Giurisprudenza. Si trasferisce così in America ...

