Campionato | Palomino 16° atalantino in gol | Gasp punta un nuovo record

(Di giovedì 4 marzo 2021) Con la rete messa a segno daal 48? di Atalanta-Crotone, mercoledì 3 marzo, i nerazzurri hanno mandato in gol il 16° marcatore diverso in. Un dato che non può lasciare indifferenti, soprattutto se accostato a un altro numero, quello dei gol segnati dai bergamaschi nella Serie A 2020-’21: 60. In attesa di Parma-Inter di giovedì sera, stiamo parlando del miglior attacco del(a braccetto con i milanesi, appunto, che hanno una gara in meno). In 25 partite di Serie A, quindi, i ragazzi dierini hanno segnato 60 volte con 16 giocatori diversi., Romero, Toloi, Hateboer, Gosens, Pessina, Freuler, de Roon, Pasalic, Malinovskyi, Zapata, Muriel, Ilicic, Miranchuk, Lammers e Gomez. Il gol dial 3' della ripresa di Atalanta-CrotonePer il tecnico ...

