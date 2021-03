Brescia | sorpreso con 5 grammi di cocaina | arrestato

(Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - La polizia locale haun uomo, cittadino marocchino, per possesso e spaccio di droga. Gli agenti sono entrati in un appartamento in corso Garibaldi, ritenuto luogo di vendita di sostanze stupefacenti. Poco dopo è entrato un uomo: ha cercato di fuggire, ma è stato subito bloccato. Addosso gli è stato trovato un involucro contenente 5,5di. L'uomo è stato quindi portatoe portato nelle camere di sicurezza del comando, in attesa del giudizio per direttissima.

