America’s Cup, terremoto a Te Araroa: dove si trova e quanto è distante da Auckland? Nessun pericolo tsunami (Di giovedì 4 marzo 2021) AGGIORNAMENTO ORE 17.30. La Protezione Civile ha comunicato che non c’è più una minaccia di tsunami e che le persone evacuate possono tornare a casa: “Sulla base degli attuali pareri scientifici e dalle informazioni provenienti dagli indicatori di tsunami costieri, non vi è più una minaccia per le aree costiere”. Finisce così l’allerta, la situazione è tornata alla normalità. Luna Rossa-Team New Zealand inizierà mercoledì 10 marzo? Domani dovrebbero arrivare risposte. La Nuova Zelanda è stata colpita da un fortissimo maremoto. Una scossa di magnitudo 7.2 è stata registrata a circa 100 km ad est di Te Araroa, alle ore 02.27 di venerdì 5 marzo (le 14.27 di oggi in Italia). La potenza del sisma è stata enorme, tanto che si è sentita anche nella capitale Wellington, ad Auckland e a Christchurch (le tre città più popolose ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) AGGIORNAMENTO ORE 17.30. La Protezione Civile ha comunicato che non c’è più una minaccia die che le persone evacuate possono tornare a casa: “Sulla base degli attuali pareri scientifici e dalle informazioni provenienti dagli indicatori dicostieri, non vi è più una minaccia per le aree costiere”. Finisce così l’allerta, la situazione è tornata alla normalità. Luna Rossa-Team New Zealand inizierà mercoledì 10 marzo? Domani dovrebbero arrivare risposte. La Nuova Zelanda è stata colpita da un fortissimo maremoto. Una scossa di magnitudo 7.2 è stata registrata a circa 100 km ad est di Te, alle ore 02.27 di venerdì 5 marzo (le 14.27 di oggi in Italia). La potenza del sisma è stata enorme, tanto che si è sentita anche nella capitale Wellington, ade a Christchurch (le tre città più popolose ...

