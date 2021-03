(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. () - L'appuntamento è fissato permattina di buon'ora: comincerà alle 9,30, infatti, ilin videochiamata tra i ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dell'Economia Daniele Franco e delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Enrico Giovannini e la Commissaria Ue Margrethe Vestager per affrontare il dossier. si avvicina così il momento della verità per il futuro della nuova compagnia, appeso al verdetto di Bruxelles. Alla vigilia dell'incontro, rimangono rigorosamente coperte lesulla soluzione che ilsottoporrà alla Commissione. Quello che è certo è chedeve attraversare la strettoia che vede da, un lato, le rigide condizioni ...

TV7Benevento : Alitalia: domani si scoprono carte, faccia a faccia Governo-Ue/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Alitalia: domani si scoprono carte, faccia a faccia Governo-Ue/Adnkronos... - voceditalia : Alitalia: domani d-day con Vestager, alleanze forti - AndreaGiuricin : Domani riunione #Alitalia a #Bruxelles Diremo basta a soldi pubblici in #Alitalia? Ci sarà vera discontinuità? La C… - AndreaGiuricin : Domani nuova riunione @vestager con il #governoDraghi. La trattativa è politica, ma la @EU_Commission è stata chiar… -

Presente a bordo anche il teamdedicato ai voli speciali. Dal 1964, in occasione del viaggio in Terra Santa di Paolo VI,è la compagnia di riferimento della Santa Sede per i Viaggi ...Bruxelles, 04 mar 10:38 - E' stata confermata perla videoconferenza tra la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, con i ministri italiani...(Adnkronos) - "Dal precedente governo abbiamo ereditato un piano per Alitalia che viene aggiornato e che deve essere negoziato con l'Ue. L'amministrazione straordinaria garantisce l'operatività. Sarem ...I ministri Giorgetti, Giovannini e Franco incontrano la commissaria Vestager: sul tavolo il piano con la newco Ita. Lufthansa: "Nessun investimento. Sì solo ad accordi commerciali" ...