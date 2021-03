007 e politica | così Gabrielli cambia paradigma Scrive Borghi Copasir

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 marzo 2021) Quando un’ architettura delicata come il comparto dell’intelligence italiana conosce spostamento dei poteri da uno a un altro dei soggetti in campo, oppure patisce perturbazioni esterne che puntano a condizionarne o sfruttarne le potenzialità e le responsabilità, il sistema entra in fibrillazione. È quello che – evidentemente – è accaduto in questi ultimi anni. Con troppe suggestioni attorno al tema, forse immemori – o ignari – del passato. Che sia discusso accanitamente in piazza del profilo e delle caratteristiche dei vertici apicali delle agenzie operative, con tanto di foto e curriculum pubblicate sui giornali è stata – per fare un esempio –la conseguenza perniciosa di questa situazione. Pensare che su “Haaretz” si possa aprire un dibattito –a colpi di “spin” – su chi sia il candidato a svolgere la funzione di vicedirettore del Mossad, o immaginare che la Cdu possa minacciare la ...