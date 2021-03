Zona rossa | l’allarme di Bertolaso | “Presto tutta l’Italia sarà così”

stanzaselvaggia : Bonaccini che dice? Bologna zona rossa con ristoranti aperti la sera? - stanzaselvaggia : Esattamente un mese fa a Bologna era iniziata l’usanza di violare il coprifuoco. Oggi Bologna si avvia a diventare… - pfmajorino : #Fontanavattene e #Salvini meno di una settimana fa volevano le riaperture ovunque. Da oggi mezza #Lombardia è sull… - Renzoseccia : RT @Lucrezi97533276: #Bertolaso auspica che tutta l’Italia vada in zona rossa . Non ho capito perché, se le cose vanno male in #Lombardia ,… - namsquish_ : ah quindi lombardia zona rossa di nuovo okok tutto nella norma, mi preparo ad una serie di mbd -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

"A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione, più che per altre È fuori discussione che ...A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, pi vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione. pi che per altre. fuori discussione che ...Di nuovo c'è che col nuovo Dpcm cadrebbe ogni possibilità di ricorso al Tar da parte dei genitori. Un'altra novità è la chiusura in zona rossa di barbieri e parrucchieri Ma col nuovo Dpcm cosa succede ...Nuovi positivi, morti, ricoverati e guariti: l'aggiornamento in tempo reale con i numeri della pandemia. Lockdown dal 4 marzo a Bologna e Modena, ma tutta la regione rischia il rosso ...