Volley, Champions League maschile 2020/2021: tutti i risultati e le classifiche

tutti i risultati e le classifiche della Champions League maschile 2020/2021 di Volley aggiornati in tempo reale. Cambio di format reso necessario dalla difficile situazione legata al Covid-19, ma la pallavolo continentale non si ferma. La fase a gironi si svolgerà in "mini-bolle" e vedrà scendere in campo 20 squadre, suddivise in cinque gruppi. L'Italia sarà rappresentata da ben quattro squadre: Civitanova. Perugia, Trento e Modena. Passano il turno le cinque vincitrici delle Pool e le tre migliori seconde. Quarti di finale e semifinali si svolgeranno poi con gare di andata e ritorno (ed eventuale golden set), mentre la finalissima si giocherà in gara secca.

