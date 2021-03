Uomini e Donne, anticipazioni del 3 marzo: l’addio di una coppa storica (Di mercoledì 3 marzo 2021) Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne La programmazione di Uomini e Donne continua a tenere compagnia milioni di telespettatori. Infatti, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi ha uno share pari al 25%. Più tardi, alle 14:45 su Canale 5 sarà trasmessa la puntata che è stata registrata lo scorso 24 febbraio. Un appuntamento che partirà con il botto, infatti ci sarà la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Dopo una serie litigate e riconciliazioni, i due storici protagonisti del parterre senior saranno certi del loro sentimento, quindi decideranno di lasciare il programma Mediaset per vivere la loro storia d’amore lontana dalle telecamere. Nel prosieguo dell’articolo troverete le anticipazioni dettagliate concesse dal blog Il Vicolo delle News. Trono over: ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 3 marzo 2021) Terzo appuntamento settimanale diLa programmazione dicontinua a tenere compagnia milioni di telespettatori. Infatti, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi ha uno share pari al 25%. Più tardi, alle 14:45 su Canale 5 sarà trasmessa la puntata che è stata registrata lo scorso 24 febbraio. Un appuntamento che partirà con il botto, infatti ci sarà la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Dopo una serie litigate e riconciliazioni, i due storici protagonisti del parterre senior saranno certi del loro sentimento, quindi decideranno di lasciare il programma Mediaset per vivere la loro storia d’amore lontana dalle telecamere. Nel prosieguo dell’articolo troverete ledettagliate concesse dal blog Il Vicolo delle News. Trono over: ...

