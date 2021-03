Una busta con due bossoli è stata inviata a Renzi al Senato (Di mercoledì 3 marzo 2021) Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, una busta contenente due bossoli è stata recapitata al leader di Italia viva, Matteo Renzi al Senato. L’ex premier ha poi ricevuto una telefonata dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati per esprimere la propria solidarietà. Davide Faraone, di Italia Viva, scrive: “Il clima d’odio di questi giorni contro #Renzi dimostra che siamo all’imbarbarimento della politica e del dibattito pubblico e i bossoli dimostrano che dalle parole d’odio è facile passare ai fatti. Caro Matteo, sempre a testa alta, non ci fanno paura, non ci arrenderemo mai”. Il clima d’odio di questi giorni contro #Renzi dimostra che siamo all’imbarbarimento della politica e del dibattito pubblico e i ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, unacontenente duerecapitata al leader di Italia viva, Matteoal. L’ex premier ha poi ricevuto una telefonata dalla presidente del, Elisabetta Casellati per esprimere la propria solidarietà. Davide Faraone, di Italia Viva, scrive: “Il clima d’odio di questi giorni contro #dimostra che siamo all’imbarbarimento della politica e del dibattito pubblico e idimostrano che dalle parole d’odio è facile passare ai fatti. Caro Matteo, sempre a testa alta, non ci fanno paura, non ci arrenderemo mai”. Il clima d’odio di questi giorni contro #dimostra che siamo all’imbarbarimento della politica e del dibattito pubblico e i ...

