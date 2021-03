Udine e Gorizia ZONA ARANCIONE dal 5 al 21 marzo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fedriga ha annunciato questa mattina le misure restrittive per il Friuli Venezia Giulia in vigore dai prossimi giorni. Nel dettaglio, torna la ZONA ARANCIONE nelle province di Udine e Gorizia da venerdì 5 marzo. Ritorna la DAD, didattica a distanza da lunedì 8 marzo per tutte le scuole medie, superiori e per l’uuniversità Notizia in aggiornamento Leggi su udine20 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fedriga ha annunciato questa mattina le misure restrittive per il Friuli Venezia Giulia in vigore dai prossimi giorni. Nel dettaglio, torna lanelle province dida venerdì 5. Ritorna la DAD, didattica a distanza da lunedì 8per tutte le scuole medie, superiori e per l’uuniversità Notizia in aggiornamento

